ÚLTIMA HORA: Puebla está a punto de fichar a un campeón de goleo con Toluca

Puebla está a punto de fichar a Alexis Canelo, quien tendrá su segunda etapa con los camoteros, equipo al que llegará como agente libre tras terminar su contrato con Lanús de Argentina. El delantero fue campeón de goleo con Toluca en el Torneo Guardianes 2021, pero su presente es completamente distinto, ya que no marca goles desde hace un año.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el jugador de 34 años será el nuevo refuerzo del equipo poblano, que tiene hasta el 6 de marzo para registrarlo. Por ello, el domingo 1 de marzo arribará a México para presentar exámenes médicos y, en caso de que todo salga bien, firmaría hasta diciembre de 2026. Conoce al hijo de una leyenda que apunta a ser la salvación de Santos Laguna.

Alexis Canelo sería el nuevo refuerzo de Puebla para el Clausura 2026.|Archivo

El argentino viviría su segunda etapa con Puebla, club en el que estuvo por un corto periodo, de verano de 2016 a mediados de 2017, para luego fichar con Chiapas y posteriormente arribar a Toluca, donde mostró su mejor nivel al proclamarse campeón de goleo al marcar 11 anotaciones y poner su nombre en la historia en el conjunto escarlata al ser uno de los 12 goleadores desde torneos cortos.

El presente para el olvido de Alexis Canelo

El artillero vive un presente muy distinto a todas sus etapas en México, país al que llegó por primera vez en enero de 2016, para después pasar por: Puebla, Toluca y Tijuana, su último equipo de la Liga BBVA MX, ya que regresó a su país.

Canelo estuvo en Independiente más de un año, hasta que llegó a Lanús a principios de 2025. Sin embargo, con el club argentino solo marcó 2 goles en 38 partidos, pero lo que es de llamar la atención es que suma un año sin marcar, desde que le anotó al equipo venezolano Academia Puerto Cabello.