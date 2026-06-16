Así quedó el Grupo I, tras los debuts de Francia y Noruega en el Mundial 2026

La primera jornada del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026 culminó y el líder es Francia. El cuadro dirigido por Didier Deschamps venció 3-1 a su similar de Senegal gracias a un doblete de Kylian Mbappé e hizo un 'statement' en el torneo. Por otro lado, Noruega sufrió de más para llevarse las tres unidades ante un aguerrido Irak, sin embargo, un Erling Haaland imparable fue suficiente pieza para que los nórdicos se quedaran con el triunfo por 4-1.

Te puede interesar: Todo listo: Colombia ya llegó a CDMX para su debut del Mundial 2026 en México

A primera hora, uno de los candidatos a llevarse el título del torneo apareció en Nueva Jersey y dejó sensaciones agridulces. El primer tiempo de Francia cimbró muchas dudas, pero, la historia fue diferente en la parte complementaria. Mbappé se conectó en el juego y con un doblete guió a su equipo al triunfo. Más tarde, Noruega derrotó a Irak con un Haaland insaciable que consiguió sus primeros goles en la justa mundialista y de paso le dio las tres unidades al combinado europeo.

Así quedó el Grupo I tras la primera fecha

Noruega - 3 unidades Francia - 3 unidades Senegal - 0 unidades Irak - 0 unidades

¿Cómo y cuándo se juega la segunda fecha?

Francia vs Irak - lunes 22 de junio a las 6:00 pm

Noruega vs Senegal - lunes 22 de junio a las 6:00 pm

Cabe recordar que, en la última fecha se verán las caras Noruega y Francia en un choque imperdible. De darse los pronósticos, ese partido definiría al líder del sector I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además, tendremos un duelo de poder a poder entre Kylian Mbappé y Erling Haaland.

