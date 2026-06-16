Todo listo: Colombia ya llegó a CDMX para su debut del Mundial 2026 en México

Colombia completó su traslado logístico hacia el territorio mexicano para encarar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya prepara su debut en la justa mundialista el día de mañana frente a Uzbekistán por el Grupo K. Los dirigidos por Néstor Lorenzo arribaron hoy a la CDMX en donde realizarán los últimos entrenamientos en las instalaciones del Club América y posteriormente la correspondiente conferencia de prensa antes del encuentro que cerrára la primera fecha del grupo.

Cucho Hernández sonó para reforzar al América hace unos años y ahora está listo para brillar con la Selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @FCFSeleccionCol

Cabe mencionar que el conjunto cafetero comparte el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Con estos últimos, Colombia hará su debut mañana en el Estadio de Guadalajara. El combinado dirigido por el estratega argentino Néstor Lorenzo, con Luis Díaz y el volante James Rodríguez a la cabeza, buscará asegurar los primeros tres puntos en esta fase inicial de grupo y así transitar el resto de los partidos con una buena base de puntos.

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Posteriormente a las sesiones de entrenamiento que tuvo Colombia, el pasado domingo dialogaron con la prensa y Juan Camilo Portilla fue uno de los jugadores que habló sobre la actualidad del conjunto cafetero y aseguró "Estamos bien, hemos tenido unos buenos días de entrenamiento. El grupo ha estado fuerte y con una buena armonía. Ya empezamos a ver información del rival para ver a qué equipo nos vamos a enfrentar, para empezar las cosas de la mejor manera. Es un equipo de transiciones rápidas, a sus dos laterales que van mucho al ataque, un punto fuerte de ellos que estamos viendo como contrarrestar".

Además, el actual jugador del Athletico Paranaense también se refirió al componente emocional del estreno mundialista y como esto puede repercutir en el grupo “Siempre hay un poquito de ansiedad y pienso que es importante para mantenerse alerta, esa ansiedad antes de un debut en un Mundial, pero estamos tranquilos porque sabemos del gran grupo que tenemos para afrontar esto” culminó Portilla.