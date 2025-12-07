Así reaccionaron jugadores de Tigres y Cruz Azul a la TERRIBLE lesión de Chiquete Orozco (VIDEO)

Jesús Orozco Chiquete sufrió una terrible lesión en el partido de vuelta entre los Tigres de la UANL y Cruz Azul en partido correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura 2025. El defensa había ingresado de cambio en el cotejo y en una acción totalmente futbolera se lastimó gravemente.

Ángel Correa llegó al área celeste con balón controlado y justamente el defensor mexicano era su marca, el ex jugador del Atlético de Madrid sacó un disparo cruzado que le pegó al pie de Orozco y al momento de pisar el césped, pisó mal y eso produjó su terrible lesión que provocó su salida.

Así reaccionaron los jugadores a la lesión de Chiquete Orozco.

Definida la final del Apertura 2025

Con el empate en ambos juegos, tanto en el Estadio Olímpico Universitario como en el 'Volcán', los pupilos de Guido Pizarro accedieron a la final del Apertura 2025 gracias a su posición en la tabla general. Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca también accedieron a la serie por el título gracias a lo hecho en la fase regular del presente certamen.

El cuadro mexiquense perdió la ida por la mínima diferencia ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero y para el duelo de vuelta, derrotó 3-2 a la Pandilla (3-3) en el global para encaminar la eliminatoria. Con ello, el primer lugar se verá las caras con el sublíder de la competición en una final totalmente imperdible.

