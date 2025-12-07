ÚLTIMA HORA: Fechas DEFINIDAS para la GRAN FINAL del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tenemos final del Torneo Apertura 2025, Diablos Rojos del Toluca y Tigres de la UANL definirán al monarca del futbol mexicano en una serie que pinta verdaderamente espectacular. Primero contra segundo lugar de la tabla general, dos equipos que superaron las 30 unidades en la fase regular y con un futbol que ha ido de menos a más en la liguilla. El cuadro mexiquense quiere unirse a los equipos bicampeones en los torneos cortos, mientras que, los pupilos de Guido Pizarro van por un título más en este exitoso milenio.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! América anuncia su primera baja tras el Apertura 2025

Tras vencer a los Rayados de Monterrey en el Nemesio Diez y darle vuelta al globa l, los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán el partido de vuelta en casa como hace seis meses en la serie contra el América. Por otro lado, el club regiomontano tendrá que hacer pesar el Volcán en el duelo de ida e ir al Infierno con un colchón si queiren el trofeo.

Fechas CONFIRMADAS de la gran final del Torneo Apertura 2025

Tigres vs Toluca - Jueves 11 de diciembre - partido de ida - Estadio Universitario

Toluca vs Tigres - Domingo 14 de diciembre - partido de vuelta - Estadio Nemesio Diez

Cabe recordar el partidazo que nos regalaron en la fase regular, específicamente en la jornada 3 del aún presente torneo. Los Tigres vencieron 4-3 a los Diablos Rojos en el Nemesio Diez en un partido que tuvo emociones hasta el último minuto. Los mexiquenses se adelantaron, pero el Conde y los suyos anotaron cuatro goles sin respuesta por parte de Toluca. Jesús Gallardo y Marcel Ruiz anotaron en los últimos minutos del cotejo y casi rescataban el punto en posiblemente el partido del torneo.

Ahora, el líder y sublíder tendrán la oportunidad de abrir una vez más sus vitrinas y colocar un nuevo trofeo. El club choricero va por la décimo segunda estrella, mientras que, los Tigres quieren la novena.