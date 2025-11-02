¡ÚLTIMO MOMENTO! Así se jugaría el play-in del Torneo Apertura 2025

Los Pumas de la UNAM están goleando a los Xolos de Tijuana en el Torneo Apertura 2025. El equipo dirigido por Efraín Juárez recibió a los Xolos de Tijuana en un duelo vital si no quería quedar eliminado de toda posibilidad de liguilla. Por ello, el club del Pedregal salió con lo mejor de su repertorio en busca de las tres unidades y subir hasta la décima posición de la clasificación general.

José Juan Macías abrió el marcador con un certero cabezazo que se coló en el arco de Toño Rodríguez, minutos después, Álvaro Angulo aprovechó un rebote dentro del área y con un punterazo venció al guardameta fronterizo. Finalmente, Rodrigo López amplió la ventaja del primer tiempo con una buena jugada por el costado derecho. Universidad Nacional con este resultado al momento es décimo lugar de la clasificación general y depende de si mismo para estar en el play-in del Torneo Apertura 2025.

Así se jugaría el play-in del Apertura 2025

(7) Bravos de Juárez vs Pachuca (8) - ganador va a la liguilla como séptimo lugar

(9) Xolos de Tijuana vs Pumas (10) - ganador va contra el perdedor del otro duelo y el vencedor se clasifica como octavo

Cabe destacar que, si hoy se cerrara el play-in, los pupilos de Efraín Juárez se verián nuevamente las caras con los Xolos de Tijuana, pero lo harían en la frontera. Finalmente, Pumas tendrá que primero concretar el triunfo contra el cuadro de Baja California y después jugarse la vida en el Estadio Cuauhtémoc contra Cruz Azul.