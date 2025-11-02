Pumas 0-0 Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Apertura 2025, hoy domingo 2 de noviembre; marcador online

Hoy el Estadio Olímpico Universitario es el escenario de un duelo crucial entre Pumas y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Para los felinos, el encuentro representa una de sus últimas oportunidades para mantenerse con vida en la competencia. Con apenas 15 puntos en el torneo, Pumas necesita ganar para ubicarse en el décimo puesto y entrar en el último puesto para el Play-In. La falta de contundencia ofensiva y los problemas disciplinarios del técnico Efraín Juárez han marcado una campaña irregular para los de CU.

Por su parte, Xolos llega en mejor posición, ubicado en zona de Play-In y con aspiraciones incluso de alcanzar un boleto directo a la Liguilla. Con 8 victorias y 4 derrotas, el equipo fronterizo buscará sumar en la capital para consolidar su lugar en la tabla. Su rendimiento reciente ha sido mixto, pero cuenta con jugadores desequilibrantes quienes pueden marcar diferencia.

El duelo promete intensidad y dramatismo, ya que ambos equipos llegan con urgencias distintas pero con la misma necesidad de sumar. Para Pumas, será también el último partido en casa de la fase regular, por lo que buscarán despedirse de su afición con una victoria que les mantenga la esperanza encendida.

Con el torneo entrando en su recta final, cada punto vale oro. Y este domingo, en Ciudad Universitaria, se juega mucho más que tres unidades.

También te puede interesar:

