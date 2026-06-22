Así va el Grupo H del Mundial 2026, tras los resultados de España y Uruguay

La gran sorpresa del Mundial 2026 lleva el nombre de Cabo Verde. El representativo africano está viviendo un momento histórico en el torneo, demostrando que en esta justa no hay rival pequeño y consolidándose como el auténtico 'caballo negro'.

Con un futbol atrevido y ordenado, ya lograron la proeza de sacarle el empate a dos selecciones campeonas del mundo (España en la primera jornada y en la segunda a Uruguay), dejando en claro que no vinieron de paseo a Norteamérica.

Por un lado, la Selección Española despertó su mejor versión ofensiva y goleó 4-0 con total autoridad a Arabia Saudita. La 'Furia Roja' dominó el encuentro de principio a fin, exhibiendo el característico control del balón que los define, para sumar tres puntos vitales, registrar una diferencia de goles de +4 y recuperar la confianza tras el empate que sufrieron en su debut.

En el otro frente, la garra charrúa se topó con un muro insuperable. En un vibrante y sorpresivo empate 2-2 el día de hoy, Uruguay sufrió de más ante la velocidad y el desgaste físico del conjunto caboverdiano. A pesar del empuje sudamericano por asegurar la victoria, Cabo Verde volvió a mostrar una resiliencia envidiable, arrebatándole unidades a otro gigante del futbol mundial y dejando a los charrúas con la obligación de ganar en su último duelo.

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Así van las posiciones del Grupo H

Tras la contundente victoria española y el dramático empate a dos goles entre uruguayos y caboverdianos, la tabla de este sector queda al rojo vivo. Así marchan las estadísticas exactas rumbo a la última jornada:

España: 4 puntos | Diferencia de Goles: +4 (2 PJ, 1 G, 1 E, 0 P) Uruguay: 2 puntos | Diferencia de Goles: 0 (2 PJ, 0 G, 2 E, 0 P) Cabo Verde: 2 puntos | Diferencia de Goles: 0 (2 PJ, 0 G, 2 E, 0 P) Arabia Saudita: 1 punto | Diferencia de Goles: -4 (2 PJ, 0 G, 1 E, 1 P)

(Nota: Uruguay y Cabo Verde se encuentran empatados en absolutamente todos los rubros, lo que añade aún más dramatismo a la definición de los boletos a la siguiente ronda).

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¿Cuándo se juega la última ronda de partidos del Grupo H?

El desenlace de este sector será de auténtico alarido. Los boletos a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se definirán en la Jornada 3, donde las dos potencias chocarán entre sí, mientras que la sorpresa africana buscará la clasificación frente a los asiáticos.

Ambos encuentros se disputarán de forma simultánea para garantizar la justicia deportiva a las 18:00 (hora del centro de México).



España vs Uruguay (Estadio Guadalajara).

Cabo Verde vs Arabia Saudita (Estadio Houston).

Fecha de la Jornada 3: Viernes 26 de junio de 2026.