¡HISTÓRICO! Cabo Verde empata ante Uruguay y marca sus primeros dos goles en el Mundial 2026

Cabo Verde sigue soñando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de haber sacado el empate ante España en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, el equipo dirigido por Bubista ha sumado su segundo punto en el Grupo H.

Durante la Fecha 2, la escuadra de los 'Tiburones Azules' puso a sufrir a un equipo de Uruguay que no pudo mantener la ventaja. Y es que Cabo Verde se puso arriba en el marcador al minuto 21. Un tiro libre de Kevin Pina dio la sorpresa en el Estadio Miami para vencer a Muslera y con ello, marcar el primer gol del país en la historia de las Copas Mundiales. Posteriormente, goles de Maximiliano Araújo al 44' y Agustín Canobbio al 45' le dieron la vuelta a la pizarra.

Para la segunda parte, Cabo Verde supo insistir y un error de Fernando Muslera fue aprovechado por Hélio Varela para poner el 2-2 definitivo.

En la Jornada 3 de la Fase de Grupos, Cabo Verde se mide a Arabia Saudita en el Estadio Houston y Uruguay se enfrenta a España en el Estadio Guadalajara. Ambos partidos se juegan el viernes 26 de junio a las 18:00 horas.

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Uruguay se mide a Cabo Verde en la Fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Marcelo Bielsa, el cuadro de 'La Celeste' encara el partido luego de haber empatado ante Arabia Saudita en la Jornada 1.

Del otro lado, Cabo Verde llega de sorprender al mundo tras haber igualado sin goles frente a España, cuadro que es uno de los favoritos para llegar a la cita del 19 de julio en Nueva Jersey. Con Vozinha como la gran figura del equipo, la escuadra debutante hizo su primer punto en la historia.

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