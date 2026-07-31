Así va el MEDALLERO HOY jueves 20 de julio de los Juego Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están en pleno apogeo y la delegación mexicana sigue demostrando su enorme poderío deportivo. Hasta este jueves 30 de julio, México se mantiene firme en la primera posición del medallero, marcando una clara distancia frente a sus competidores.

Los atletas tricolores han cosechado un impresionante total de 180 metales. La cuenta lidera con 79 medallas de oro, respaldadas por 57 de plata y 44 de bronce. Una disciplina clave en este impulso ha sido el taekwondo, que recientemente sumó 16 preseas al conteo nacional, consolidando el dominio azteca en el tatami.

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En la segunda posición aparece Colombia. La delegación cafetalera confirma su gran nivel con 116 medallas totales (41 de oro), manteniéndose como el rival más cercano. El tercer peldaño pertenece a Cuba, histórica potencia caribeña, que hasta el momento acumula 56 preseas, 16 de ellas doradas.

México tiene una misión clara en tierras dominicanas: defender la corona absoluta obtenida en San Salvador 2023 y superar la histórica barrera de las 300 medallas totales. Las próximas jornadas de competencia serán vitales para acercarse a ese objetivo y seguir sumando triunfos.

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MEDALLERO HOY jueves 20 de julio de los Juego Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México (MEX) - Oro: 79 | Plata: 57 | Bronce: 44 | Total: 180

Colombia (COL) - Oro: 41 | Plata: 47 | Bronce: 28 | Total: 116

Cuba (CUB) - Oro: 16 | Plata: 18 | Bronce: 22 | Total: 56

Venezuela (VEN) - Oro: 13 | Plata: 24 | Bronce: 43 | Total: 80

Guatemala (GUA) - Oro: 10 | Plata: 16 | Bronce: 15 | Total: 41

República Dominicana (DOM) - Oro: 10 | Plata: 13 | Bronce: 36 | Total: 59

Puerto Rico (PUR) - Oro: 9 | Plata: 9 | Bronce: 18 | Total: 36

Costa Rica (CRC) - Oro: 5 | Plata: 2 | Bronce: 9 | Total: 16

El Salvador (ESA) - Oro: 5 | Plata: 2 | Bronce: 8 | Total: 15

Trinidad y Tobago (TTO) - Oro: 4 | Plata: 1 | Bronce: 7 | Total: 12

Panamá (PAN) - Oro: 2 | Plata: 4 | Bronce: 2 | Total: 8

Guyana (GUY) - Oro: 2 | Plata: 0 | Bronce: 1 | Total: 3

Haití (HAI) - Oro: 1 | Plata: 1 | Bronce: 1 | Total: 3

Guadalupe (GLP) - Oro: 1 | Plata: 0 | Bronce: 2 | Total: 3

Honduras (HON) - Oro: 0 | Plata: 2 | Bronce: 3 | Total: 5

Barbados (BAR) - Oro: 0 | Plata: 2 | Bronce: 0 | Total: 2

Jamaica (JAM) - Oro: 0 | Plata: 0 | Bronce: 2 | Total: 2

Nicaragua (NCA) - Oro: 0 | Plata: 0 | Bronce: 2 | Total: 2

Bermudas (BER) - Oro: 0 | Plata: 0 | Bronce: 1 | Total: 1

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