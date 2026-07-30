OFICIAL: El tiempo EXACTO que la Liga BBVA MX se detendrá temporalmente

Los equipos de la Liga MX pondrán en pausa sus compromisos nacionales por cerca de dos semanas, un parón programado que se dará justo entre las jornadas 3 y 4 del torneo Apertura 2026.

Esta interrupción temporal al calendario, obligará a las escuadras a ajustar su ritmo de competencia en este arranque de semestre, ya que la atención de los clubes se centrará por completo en la disputa de la Leagues Cup.

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La actividad del futbol mexicano se detendrá durante aproximadamente catorce días. Tras el silbatazo final de los encuentros correspondientes a la tercera fecha, el calendario nacional entrará en un receso oficial a partir del 4 de agosto de 2026.

Durante este periodo, la disputa por los puntos en la tabla general quedará en suspenso mientras las plantillas mexicanas y las franquicias de la Major League Soccer (MLS) se miden en el certamen internacional, avalado por la Concacaf.

Nuevo formato de Leagues Cup

Esta edición de la Leagues Cup contará con un total de 62 partidos y estrenará un nuevo formato competitivo que elimina los empates. Como gran novedad histórica para este año, el torneo autorizó la disputa de cuatro encuentros oficiales de la Fase Uno directamente en territorio mexicano, premiando el mérito deportivo de los clubes locales mejor clasificados.

El Estadio Nemesio Diez albergará dos juegos del Toluca, recibiendo al Seattle Sounders el 5 de agosto y al FC Dallas el 12 de agosto. Por su parte, el América le hará los honores al San Diego FC el 6 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, mientras que los Tigres se medirán ante los Vancouver Whitecaps el 11 de agosto en la cancha del Estadio Universitario.

El resto de la competición se desarrollará en estadios de Estados Unidos y Canadá, donde los representantes aztecas buscarán superar la fase de grupos y enfilarse hacia el título.

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¿Cuándo se reanuda la Liga MX tras la Leagues Cup?

Una vez concluida esta ventana en la programación internacional, el Apertura 2026 retomará su curso habitual. La Jornada 4 del campeonato mexicano está agendada para disputarse del 15 al 17 de agosto, obligando a los cuerpos técnicos a planificar una rápida readaptación física y táctica tras el desgaste de los viajes.

La Leagues Cup retomará su fase de eliminación directa del 25 de agosto al 6 de septiembre, donde México buscará tener al primer monarca en el nuevo formato del torneo internacional avalado por la confederación.

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