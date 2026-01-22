Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 4 de la Liga BBVA MX Femenil

Tras disputarse la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, la tabla de goleo individual presenta un empate en la cima con cinco anotaciones. Angelina Nicole Hix, de Pumas, encabeza la lista junto a Nina Dominique Nicosia, de Pachuca, ambas con cinco goles en el arranque del certamen.

Hix registra sus anotaciones en 331 minutos, mientras que Nicosia suma 350 minutos en anotar gol. Más abajo aparece Lucía García, de Rayadas Monterrey, con cuatro goles en 250 minutos, seguida por la mexicana Charlyn Corral, también de Pachuca, quien acumula cuatro tantos en 346 minutos.

La lista continúa con Eugénie Le Sommer, de Toluca, y Diana Ordóñez, de Tigres, ambas con cuatro goles. Le Sommer ha participado en 213 minutos, mientras que Ordóñez lo ha hecho en 267, en el grupo de perseguidoras se encuentra Taiwo Busirat Lawal, de Mazatlán, con tres anotaciones en 302 minutos.

La tabla refleja presencia de jugadoras mexicanas y extranjeras, con futbolistas de Estados Unidos, España, Francia y Nigeria entre las principales anotadoras tras las primeras cuatro jornadas del torneo.

Top 10 hasta la Jornada 4

Angelina Nicole Hix – Pumas - 5 goles

Nina Dominique Nicosia – Pachuca - 5 goles

Lucía García – Rayadas - 4 goles

Verónica Charlyn Corral – Pachuca - 4 goles

Eugénie Le Sommer – Toluca - 4 goles

Diana Ordoñez – Tigres - 4 goles

Taiwo Busirat Lawal – Mazatlán FC - 3 goles

Lourdes Sofía Martínez – Rayadas - 2 goles

Christina Marie Burkenroad – Rayadas - 2 goles

Xcaret Pineda – América - 2 goles