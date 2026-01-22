Rayadas vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Las Rayadas de Monterrey reciben este miércoles 21 de enero de 2026 a Cruz Azul Femenil en actividad de la Liga MX Femenil, en un duelo correspondiente a la Jornada 4. El encuentro se disputará a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio BBVA. Sigue el encuentro minuto a minuto con las alineaciones, el resultado y los goles gratis y en tiempo real.

El conjunto regiomontano llega a este compromiso con paso perfecto en el Clausura 2026, luego de sumar nueve de nueve puntos posibles. Rayadas se mantiene invicto y ha confirmado su condición de candidato al título desde el arranque del torneo, apoyado en su solidez defensiva y fortaleza como local.

Del otro lado, Cruz Azul Femenil busca continuar sumando y mantenerse sin conocer la derrota en lo que va del campeonato, aunque el conjunto celeste ha mostrado crecimiento de la mano de Diego Testas, enfrentan un reto importante, ya que hasta ahora nunca ha logrado ganar un partido oficial de Liga MX Femenil en el Estadio BBVA.

El dominio de Rayadas en casa ha sido una constante ante La Máquina, Monterrey suele mantener su portería en cero o imponerse con autoridad cuando juega en suelo regio.

En el historial reciente, Rayadas mantienen la ventaja, aunque el último torneo dejó una sorpresa en su visita CDMX, en el Apertura 2025, Cruz Azul consiguió una goleada histórica de 4-0 , mientras que en el Clausura 2025 Monterrey se impuso 3-2 en un duelo de muchos goles.

