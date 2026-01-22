ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia nuevo REFUERZO proveniente del extranjero para el Clausura 2026

Este miércoles 21 de enero del 2026, se confirmó un nuevo refuerzo para Chivas de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En plena semana de paron en el fubol mexicano, el rebaño tendrá un nuevo futbolista en su plantel.

Se trata del mediocampista Cruz Medina, que llega procedente del San Jose Earthquakes de la MLS para poder jugar en el futbol mexicano.

Cruz Medina jugará con el conjunto del Tapatío

El conjunto de la MLS informó en sus redes sociales la salida de Cruz e informó que llegaba a Chivas como refuerzo. Lo cual es un error pues el futbolista estará teniendo minutos para el Tapatío.

A pesar de que el Tapatío es equipo del Rebaño, solo podría jugar en el primer equipo si su nivel convence a Gabriel Milito y lo suben de categoria.

La noticia la dio a conocer el conjunto del Tapatío a través de sus redes sociales al presentarlo como nuevo refuerzo para el torneo.

🔴⚪️ ¡CRUZ MEDINA ES ROJIBLANCO! 🔴⚪️ 🙌🏼 Procedente del @sjearthquakes , el mediocampista mexicano llega al Tapatío para sumar con su talento y desequilibrio 🔥 🇫🇷 ¡Bienvenido a casa, crack! 💫 pic.twitter.com/dZDBaDgSA4 — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) January 21, 2026

Cruz Medina llega al Tapatío de cesión con opción de compra.

¿Quién es Cruz Medina?

Cruz Medina es un mediocampista de 19 años de edad, nació el 24 de septiembre de 2006. Nación en San Francisco, California y juega de Mediocampista ofensivo.

Cuenta con doble nacionalidad, pero ha sido convocado en una mayor cantidad de veces por la Selección de Estados Unidos en sus categorías inferiores. Aunque, de igual forma ha tenido minutos defiendo los colores de México.

Su carta le pertenece a San José Earthquakes de la MLS.

Estilo de juego de Cruz Medina

Cruz Medina se destaca por un estilo de juego moderno y versátil, enfocado en la técnica y la inteligencia táctica. El equipo de la MLS dio a conocer que formó parte del equipo MLS NEXT Pro de los Earthquakes durante las últimas cuatro temporadas, particiando en 19 goles del equipo (12 goles anotados y 7 asistencias) en 68 partidos y 55 como titular.