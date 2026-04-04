Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX al momento

Se pone seria la fase regular del Torneo Clausura 2026, los ocho primeros lugares están sumamente cotizados y en esta jornada 13 del certamen mexicano no hay nada escrito. Las Chivas del Guadalajara lideran la tabla general gracias a sus 30 puntos, pero Cruz Azul y Toluca no cesan en busca de arrebatarles la cima. Por otro lado, Rayados de Monterrey desperdició la oportunidad de meterse a puestos de liguilla, mientras que, Necaxa sueña con la fase de eliminación gracias a su triunfo ante los Cañoneros de Mazatlán en el Viernes Botanero.

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El top 4 lo cierra el Pachuca, el cuadro dirigido por Esteban Solari visitó el Estadio Cuauhtémoc y sacó las tres unidades ante Cruz Azul gracias a un doblete del brasileño Kenedy. Finalmente, el Club América entró en acción ante Santos Laguna y un triunfo los mantendría en zona prometida.

Tabla del Clausura 2026 al momento - jornada 13

Guadalajara (Chivas) | 12 | 30 Cruz Azul | 13 | 27 Toluca | 13 | 26 Pachuca | 13 | 25 Pumas | 12 | 23 América | 13 | 18 Atlas | 13 | 18 Tigres | 13 | 17 Necaxa | 13 | 16 León | 13 | 16 Xolos de Tijuana | 13 | 15 Bravos de Juárez | 13 | 15 Rayados de Monterrey | 13 | 14 Atlético San Luis | 13 | 14 Puebla | 13 | 13 Querétaro | 13 | 11 Mazatlán | 13 | 11 Santos Laguna | 12 | 9

Recuerda que podrás seguir el resultado de los partidos de esta jornada sabatina por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Rayados de Monterrey recibe al Atlético San Luis, Gallos Blancos hará lo propio con los Diablos Rojos del Toluca, Cruz Azul le hará los honores al Pachuca, los Rojinegros visitarán a la Fiera y para cerrar, las Águilas se verán las caras con Santos Laguna.

