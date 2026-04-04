¡ÚLTIMA HORA! Santos Laguna se refuerza en pleno Clausura 2026 con un tricampeón de la Liga BBVA MX

Santos Laguna hizo oficial la incorporación de Gonzalo Pineda como Director Deportivo del primer equipo, en un movimiento anunciado el pasado 3 de abril de 2026.

El exfutbolista mexicano asume el cargo tras la salida de Braulio Rodríguez, en lo que representa su primera experiencia en funciones directivas luego de su paso reciente como entrenador.

El club lagunero informó en su comunicado a través de redes sociales: “Club Santos Laguna informa la incorporación de Gonzalo Pineda como Director Deportivo del Primer Equipo, fortaleciendo su estructura deportiva con un perfil integral y de amplia trayectoria en el futbol nacional e internacional”. La institución destacó su recorrido como jugador y su preparación en el ámbito técnico como elementos clave para su integración.

Pineda se incorpora al club lagunera en una situación deportiva compleja, con el equipo ubicado en el fondo de la tabla del Clausura 2026 tras 12 jornadas disputadas. Su presentación se dio en la previa del encuentro correspondiente a la Jornada 13 contra el América, en coordinación con el cuerpo técnico encabezado por Omar Tapia.

Su llegada también responde a su conocimiento previo del modelo de trabajo de Grupo Orlegi, organización con la que tuvo relación durante su etapa como entrenador de Atlas.

Desde esta nueva posición, tendrá injerencia tanto en el primer equipo como en la estructura de fuerzas básicas, con el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo institucional.

Te puede interesar: Fracasó en la Liga BBVA MX, pero hoy es FIGURA en Europa tras derrotar a un equipo grande y está salvando a su equipo del descenso

La trayectoria de Gonzalo Pineda fuera de las canchas

Tras concluir su carrera como futbolista, Gonzalo Pineda inició su camino en los banquillos en 2017 como auxiliar técnico en Seattle Sounders FC. Posteriormente, en 2021 asumió como director técnico de Atlanta United FC, equipo con el que logró clasificar a los playoffs en dos temporadas de la MLS.

En la Liga BBVA MX dirigió a Atlas a partir de 2024, etapa en la que sumó experiencia dentro del futbol mexicano desde el banquillo.

Te puede interesar: ¡SIN MINUTOS! Guillermo Ochoa es borrado por su equipo en Europa y olvidado por Javier Aguirre

Etapa como jugador de Gonzalo Pineda

Como futbolista, Gonzalo Pineda tuvo una trayectoria importante en clubes del futbol mexicano como, en Pumas, donde fue parte del equipo que consiguió los títulos del Clausura 2004 y Apertura 2004, además del Campeón de Campeones 2003-04. También militó en Chivas de Guadalajara, con el que ganó el Apertura 2006.

En el extranjero, jugó para Seattle Sounders FC, donde obtuvo títulos como la U.S. Open Cup y el Supporters’ Shield.

Formó parte de la Selección Mexicana en competencias como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la Copa Confederaciones 2005, la Copa América 2007 y la Copa del Mundo de Alemania 2006, consolidando una trayectoria con participación en torneos de alto nivel.