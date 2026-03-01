logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 8 del Torneo Clausura 2026

Hay nuevo líder en el futbol mexicano; los Diablos Rojos del Toluca, el actual bicampeón de la Liga MX se impuso a las Chivas y de paso le quitó la cima.

Tabla general Clausura 2026 Liga MX
Crédito: Mexsport
Notas,
Liga MX

Escrito por: Erick De la Rosa

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 culminó y el Cruz Azul amanecerá como líder del certamen, dejando atrás a las Chivas del Guadalajara. Deportivo Toluca y los Pumas de la UNAM pisan los talones al equipo dirigido por Nicolás Larcamón y la competencia por estar entre los primeros cuatro lugares está al rojo vivo. Por si fuera poco, del quinto al octavo sitio la cosa tampoco es sencilla y hay equipos como el América, Tigres y Rayados que se sostienen a los puestos que los pondría en la pelea por el título.

El Nemesio Diez hizo de las suyas y el bicampeón del futbol mexicano no perdonó, el Toluca le propinó la segunda derrota al Chiverío y de paso lo bajó del liderato Por si fuera poco, la Máquina Celeste de Cruz Azul triunfo en la cancha de los Rayados de Monterrey y ya está en lo más alto de la tabla general.

Te puede interesar: Pasó sin pena ni gloria en Chivas y ahora es blanco de críticas en el extranjero por su bajo nivel

Tabla general Clausura 2026 tras jornada 8

  1. Cruz Azul - 19 puntos
  2. Deportivo Toluca - 18 puntos
  3. Chivas del Guadalajara - 18 puntos
  4. Pumas de la UNAM - 16 puntos
  5. Pachuca - 14 puntos
  6. Tigres - 13 puntos
  7. Atlas - 13 puntos
  8. Club América - 11 puntos
  9. Monterrey - 10 puntos
  10. Club León - 10 puntos
  11. Xolos de Tijuana - 9 puntos
  12. Necaxa - 9 puntos
  13. Puebla - 8 puntos
  14. Atlético San Luis - 7 puntos
  15. Bravos de Juárez - 7 puntos
  16. Mazatlán - 7 puntos
  17. Querétaro - 6 puntos
  18. Santos Laguna - 2 puntos

Partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

  • Martes 3 de marzo
  • Pachuca vs Necaxa – 19:00 hrs (Estadio Hidalgo)
  • Santos Laguna vs Cruz Azul – 19:00 hrs (Estadio TSM Corona)
  • Atlético de San Luis vs Mazatlán FC – 21:00 hrs (Estadio Alfonso Lastras)
  • Pumas UNAM vs Toluca – 21:00 hrs (Estadio Olímpico Universitario)
  • Miércoles 4 de marzo
  • Monterrey vs Querétaro – 19:00 hrs (Estadio BBVA / Gigante de Acero)
  • Puebla vs Tigres UANL – 19:00 hrs (Estadio Cuauhtémoc)
  • Atlas vs Tijuana – 20:00 o 21:00 hrs (Estadio Jalisco)
  • América vs FC Juárez – 21:00 hrs (Estadio Ciudad de los Deportes)
Tags relacionados
León Club América Chivas Pumas Cruz Azul Tigres de la UANL Rayados del Monterrey