Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 8 del Torneo Clausura 2026
Hay nuevo líder en el futbol mexicano; los Diablos Rojos del Toluca, el actual bicampeón de la Liga MX se impuso a las Chivas y de paso le quitó la cima.
La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 culminó y el Cruz Azul amanecerá como líder del certamen, dejando atrás a las Chivas del Guadalajara. Deportivo Toluca y los Pumas de la UNAM pisan los talones al equipo dirigido por Nicolás Larcamón y la competencia por estar entre los primeros cuatro lugares está al rojo vivo. Por si fuera poco, del quinto al octavo sitio la cosa tampoco es sencilla y hay equipos como el América, Tigres y Rayados que se sostienen a los puestos que los pondría en la pelea por el título.
El Nemesio Diez hizo de las suyas y el bicampeón del futbol mexicano no perdonó, el Toluca le propinó la segunda derrota al Chiverío y de paso lo bajó del liderato Por si fuera poco, la Máquina Celeste de Cruz Azul triunfo en la cancha de los Rayados de Monterrey y ya está en lo más alto de la tabla general.
Tabla general Clausura 2026 tras jornada 8
- Cruz Azul - 19 puntos
- Deportivo Toluca - 18 puntos
- Chivas del Guadalajara - 18 puntos
- Pumas de la UNAM - 16 puntos
- Pachuca - 14 puntos
- Tigres - 13 puntos
- Atlas - 13 puntos
- Club América - 11 puntos
- Monterrey - 10 puntos
- Club León - 10 puntos
- Xolos de Tijuana - 9 puntos
- Necaxa - 9 puntos
- Puebla - 8 puntos
- Atlético San Luis - 7 puntos
- Bravos de Juárez - 7 puntos
- Mazatlán - 7 puntos
- Querétaro - 6 puntos
- Santos Laguna - 2 puntos
Partidos de la jornada 9 del Clausura 2026
- Martes 3 de marzo
- Pachuca vs Necaxa – 19:00 hrs (Estadio Hidalgo)
- Santos Laguna vs Cruz Azul – 19:00 hrs (Estadio TSM Corona)
- Atlético de San Luis vs Mazatlán FC – 21:00 hrs (Estadio Alfonso Lastras)
- Pumas UNAM vs Toluca – 21:00 hrs (Estadio Olímpico Universitario)
- Miércoles 4 de marzo
- Monterrey vs Querétaro – 19:00 hrs (Estadio BBVA / Gigante de Acero)
- Puebla vs Tigres UANL – 19:00 hrs (Estadio Cuauhtémoc)
- Atlas vs Tijuana – 20:00 o 21:00 hrs (Estadio Jalisco)
- América vs FC Juárez – 21:00 hrs (Estadio Ciudad de los Deportes)