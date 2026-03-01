Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 8 del Torneo Clausura 2026

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 culminó y el Cruz Azul amanecerá como líder del certamen, dejando atrás a las Chivas del Guadalajara. Deportivo Toluca y los Pumas de la UNAM pisan los talones al equipo dirigido por Nicolás Larcamón y la competencia por estar entre los primeros cuatro lugares está al rojo vivo. Por si fuera poco, del quinto al octavo sitio la cosa tampoco es sencilla y hay equipos como el América, Tigres y Rayados que se sostienen a los puestos que los pondría en la pelea por el título.

El Nemesio Diez hizo de las suyas y el bicampeón del futbol mexicano no perdonó, el Toluca le propinó la segunda derrota al Chiverío y de paso lo bajó del liderato Por si fuera poco, la Máquina Celeste de Cruz Azul triunfo en la cancha de los Rayados de Monterrey y ya está en lo más alto de la tabla general.

Tabla general Clausura 2026 tras jornada 8

Cruz Azul - 19 puntos Deportivo Toluca - 18 puntos Chivas del Guadalajara - 18 puntos Pumas de la UNAM - 16 puntos Pachuca - 14 puntos Tigres - 13 puntos Atlas - 13 puntos Club América - 11 puntos Monterrey - 10 puntos Club León - 10 puntos Xolos de Tijuana - 9 puntos Necaxa - 9 puntos Puebla - 8 puntos Atlético San Luis - 7 puntos Bravos de Juárez - 7 puntos Mazatlán - 7 puntos Querétaro - 6 puntos Santos Laguna - 2 puntos

Partidos de la jornada 9 del Clausura 2026