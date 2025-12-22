Aston Villa firma una racha histórica y revive un dato de hace 111 años

En el futbol inglés, las rachas largas no solo suman puntos sino que también construyen relato. Cuando un equipo encadena victorias, cambia el trato del calendario, cambia el respeto del rival y cambia el tono de la conversación. Aston Villa ya dejó de ser “la sorpresa” y ahora obliga a que el resto mire la tabla con más cuidado.

Te puede interesar: Erling Haaland marca doblete con Manchester City y rompe impresionante récord de Cristiano Ronaldo en Premier League

Aston Villa consiguió 10 victorias consecutivas después de 111 años

Aston Villa venció a Manchester United en Villa Park y alcanzó su décima victoria consecutiva en todas las competiciones, algo que no conseguía desde hace 111 años. El marcador fue 2-1, con un doblete de Morgan Rogers, y el resultado confirmó un momento que ya no parece casualidad, sino tendencia.

El contexto de ese buen momento se ve directo en la clasificación. Villa aparece tercero con 36 puntos tras 17 jornadas, a tres unidades del líder Arsenal (39) y por encima de varios perseguidores directos. En una liga donde un tropiezo te manda al tráfico, esa posición refuerza la idea de un equipo que compite en serio en la parte alta. Además, la victoria ante el United extendió una racha de siete triunfos seguidos en Premier League, una secuencia que sostiene su candidatura en la pelea y que convierte cada visita a Villa Park en una prueba incómoda.

¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!

El contexto histórico de hace 111 años

Aquí entra el detalle histórico: la última vez que el club llegó a una dinámica similar ocurrió en marzo de 1914, cuando Aston Villa firmó una racha de 11 victorias consecutivas. Ese registro quedó marcado en la memoria del club y en una época muy distinta del futbol inglés, además de ocurrir en el mismo año en que estalló la Primera Guerra Mundial, un evento que transformó por completo la vida deportiva y social en Europa.

Te puede interesar: ¿Amenaza para Santiago Gimenez? Milan muy cerca de fichar delantero de la Premier League