¿Amenaza para Santiago Gimenez? Milan muy cerca de fichar delantero de la Premier League

¿Cerca del sustituto de Santiago Gimenez? El equipo AC Milan está a punto de cerrar uno de los fichajes más relevantes de este mercado de invierno: el delantero alemán Niclas Füllkrug llegaría al equipo italiano procedente del West Ham United. La operación se encuentra en sus últimos detalles, con ambos clubes en contacto permanente para definir detalles para el acuerdo.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Fuentes cercanas a la negociación, Füllkrug ya dio el sí al Milan mostrando su disposición total para vestir la camiseta rossonera. El acuerdo se perfila como una cesión con opción de compra, no obligatoria, debido a que el monto se ubica en 8 millones de euros (Transfermarkt). La directiva del conjunto de Milán confía en que el fichaje se concrete en las próximas horas, convirtiéndose en el primer refuerzo de peso para la segunda mitad de la temporada donde pelearán por el título de la Serie A. Al momento, AC Milan se encuentra en el segundo puesto con 32 puntos, uno menos que el Inter.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué pasará con Santiago Gimenez?

La llegada del atacante alemán responde a una necesidad clara: reforzar la delantera tras la ausencia del mexicano Santiago Gimenez, quien fue operado del tobillo y cuyo regreso está previsto para febrero o marzo de 2026. En este contexto, Füllkrug no solo cubrirá temporalmente el vacío dejado por Santi, sino que también se perfila como competencia directa para el jugador de la Selección Mexicana una vez que vuelva a estar disponible. La idea del cuerpo técnico es contar con dos opciones de calidad en el ataque, capaces de complementarse o disputarse la titularidad.

Füllkrug, de 32 años, aporta experiencia y presencia en el área, cualidades que el Milan considera fundamentales para mantener su competitividad en la Serie A y su búsqueda por un boleto para la próxima Champions League. Su paso por la Bundesliga y la Premier League lo avalan como un delantero capaz de adaptarse rápidamente a distintos estilos de juego.

Por parte del West Ham, la salida del alemán representa una oportunidad de liberar espacio salarial y reestructurar su plantilla. Aunque el club londinense no ha emitido un comunicado oficial, todo apunta a que la operación se cerrará pronto, con beneficios para ambas instituciones.

