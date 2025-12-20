Erling Haaland marca doblete con Manchester City y rompe impresionante récord de Cristiano Ronaldo en Premier League

Erling Haaland sigue imparable en la Premier League y este sábado 20 de diciembre convirtió un par de goles en la victoria del Machester City sobre el West Ham United para llegar a 19 goles en lo que va de la temporada 2025-26 y de paso superar un récord de Cristiano Ronaldo que parecía imposible de alcanzar.

Erling Haaland rompe récord de Cristiano Ronaldo en Premier League

Haaland no ha dejado de anotar desde que llegó a la Premier League y este sábado llegó a 104 anotaciones en 114 partidos, superando los 103 goles que convirtió Cristiano Ronaldo en sus dos etapas en la Premier League con el Manchester United. Sin embargo, al noruego le tomó 122 partidos menos que a CR7, quien consiguió su marca con 236 encuentros.

En su primera etapa en la Liga de Inglaterra entre el 2003 y 2009, Cristiano Ronaldo consiguió marcar 84 goles con el Manchester United, mientras que en su segunda instancia entre el 2021 y 2022 marcó 19 veces más.

Por su parte, Haaland ha demostrado su potencial desde el primer momento cuando llegó al Manchester City procedente del Borussia Dortmund y tan solo en su primera año convirtió 36 goles en 35 partidos.

Actualmente, el delantero del City luce como el candidato único para llevarse el campeonato de goleo de la Premier League gracias a sus 19 goles en 17 partidos, mientras que Igor Thiago, su más cercano competidor, solo ha convertido 11 veces.

Manchester City busca el liderato de la Premier League

La victoria del Manchester City sobre el West Ham United le permite a los Citizens mantenerse en la pelea por la cima de la Premier League que disputa con el Arsenal.

Solo dos puntos de diferencia separan al City y a los Gunners y el equipo de Guardiola está al acecho de un tropiezo del Arsenal para tomar la punta de la tabla.

