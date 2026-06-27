¡ATAJADÓN FANTASMAGÓRICO! Diogo Costa salva a Portugal ante un remate de Lucho Díaz
Lucho Díaz estuvo a nada de romper el empate, pero Diogo Costa respondió con una atajada espectacular que mantuvo con vida a Portugal. Revive una de las mejores intervenciones del partido en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Diogo Costa protagonizó una de las mejores atajadas del encuentro al negarle el gol a Lucho Díaz en un mano a mano que parecía terminar en el fondo de la red durante el partido entre Colombia y Portugal de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.