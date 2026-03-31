“La bandera pesa”: ídolo del país critica a su Selección Nacional antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Teniendo un partido clave contra Portugal, se habla mucho del equipo de cara al Mundial
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