¡ATAJADÓN DE GREGOR KOBEL! Vuela y salva a Suiza con una intervención espectacular

¡APARECIÓ EL GUARDIÁN SUIZO! Gregor Kobel realizó una atajada espectacular para evitar el gol de Colombia en uno de los momentos más emocionantes del partido.

El arquero suizo mostró reflejos impresionantes al lanzarse de manera espectacular para desviar un remate que parecía tener destino de red. La intervención provocó la ovación de los aficionados y mantuvo el empate en el marcador.

