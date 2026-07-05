¡Pickford le niega el gol a Raúl! Atajadón salvador mantiene arriba a Inglaterra
México estuvo a centímetros del empate, pero Jordan Pickford apareció con una intervención espectacular para evitar el gol de Raúl Jiménez y mantener la ventaja inglesa.
¡ATAJADÓN QUE VALE ORO! Jordan Pickford se vistió de héroe para Inglaterra al realizar una espectacular intervención que evitó el gol de Raúl Jiménez en un momento crucial del partido.
Te puede interesar: México vs Inglaterra EN VIVO y GRATIS | ver resultado TRANSMISIÓN por TV Azteca Deportes HOY domingo 5 de julio; partido de Harry Kane y Bellingham vs Julián Andrés Quiñones y Gil Mora por Octavos de final del Mundial 2026 marcador en línea, por internet y en directo