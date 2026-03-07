Athletic de Bilbao vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 27 de LaLiga de España; marcador online
El Barcelona buscará defender la cima de la tabla cuando se enfrente al Athletic de Bilbao
Un punto separa al Barcelona del Real Madrid en su lucha por el campeonato de LaLiga de España, pero los Blaugranas tienen a su favor un partido menos que cumplirán este sábado 7 de marzo cuando se enfrenten al Athletic de Bilbao en el San Mames por la Jornada 27.
