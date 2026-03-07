Athletic de Bilbao vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 27 de LaLiga de España; marcador online

Un punto separa al Barcelona del Real Madrid en su lucha por el campeonato de LaLiga de España, pero los Blaugranas tienen a su favor un partido menos que cumplirán este sábado 7 de marzo cuando se enfrenten al Athletic de Bilbao en el San Mames por la Jornada 27.

