Fue asistente de Javier Aguirre en Europa, dirigió en Chivas y ahora fue nombrado como DT de este equipo extranjero

Omar Arellano, DT mexicano, tendrá su primera oportunidad en el futbol del extranjero tras ser nombrado como estratega del Deportivo Marquense de la Liga de Guatemana, que tendrá la principal misión de salvar al equipo de perder la categoría.

Omar Arellano fue nombrado entrenador del Deportivo Marquense de Guatemala

Omar Arellano llega en sustitución de Leonel Noriega y toma a un equipo situado en la última posición de la tabla de descenso, a solo un punto del Mictlán, y tendrá 11 jornadas para lograr la salvación del equipo.

“La llegada del profesor Omar Arellano abre una nueva etapa llena de ilusión, compromiso y trabajo para el Club Deportivo Marquense. Con su experiencia y liderazgo, inicia un camino donde la pasión, entrega y espíritu de Los Leones buscarán dejar huella en cada partido”, señaló el club tras el nombramiento del mexicano.

Omar Arellano cuenta con una destacada trayectoria en los banquillos, principalmente como asistente técnico al lado de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid entre 2006 y 2008.

Posteriormente fue auxiliar de Efraín Juárez en Chivas y como entrenador interino del Rebaño durante tres partidos en 2009. Dirigió a Veracruz y a Necaxa en la Liga de Ascenso, regresando a los Rayos al Máximo circuito.

Su curriculum también destaca por su paso como asistente de San Luis y por entrenar a Correcaminos y a los Chapulineros de Oaxaca en la Liga de Balompié.

