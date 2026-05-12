¡Procedentes de Chivas y América! Atlante podría sumar a dos delanteros de amplia trayectoria, en su regreso a Liga MX

El Atlante en su regreso a primera división, estaría proyectando un equipo llamativo en todas sus líneas y del cual se hable mucho. Aunque no hay nada oficial los rumores apuntan a un par de delanteros de delanteros de categoría que estarían llegando

Esos dos jugadores de tendencia ofensiva llegarían procedentes de los dos equipos de mayor arraigo y popularidad. Los delanteros que en su momento fueron estrellas en América y Chivas podrían ser los que Miguel Herrera tenga en el conjunto que regresa a la Ciudad de México.

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Estos serían Henry Martín, quien aún tiene contrato con el América pero en la limpia que se avecina terminaría su ciclo en el que fue un ídolo, pero lesiones, baja de juego, polémicos momentos y escasos minutos en la última temporada lo dejaron mal parado.

El otro delantero también sería mexicano y podría tratarse de Javier Chicharito Hernández, quien ha tenido un semestre sin equipo luego de haber roto el tema contractual que tenía en Chivas.

El ex atacante de Real Madrid además reveló en un vídeo reciente que su carrera no había terminado y esto podría encaminarse a ser jugador del Atlante que vendría con todo para su retorno a Liga MX. Si bien el jugador posteriormente quiso cerrar esa versión, aún sigue latente mientras el cuadro blaugrana no cierre todo su equipo.

¿Qué aportaría Chicharito Hernández y Henry Martín al Atlante?

En este rumor de posibles fichajes a la delantera del Atlante, se considera que lo que ganan los Potros es:

- Una suma vital de experiencia en el vestidor que lideren y encaminen al grupo

- Se esperan muchos goles de ambos jugadores, aunque eso dependerá del grupo que se forme y de los momentos de cada jugador

- Impacto mediático, pues siendo jugadores procedentes de los equipos más populares y que tienen Mundiales a sus espaldas, generan conversación

- Serán parte de esta nueva historia, posiblemente para ambos jugadores se trate de su último equipo como profesionales y anhelarían un último baile decoroso y exitoso