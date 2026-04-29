Chicharito Hernández y Miguel Herrera podrían reencontrarse en este equipo: quieren fichar al exChivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández se encuentra sin equipo tras haber terminado su contrato con Chivas en diciembre del año pasado. Ya serán cinco meses sin que el máximo goleador de la Selección Mexicana juegue de forma profesional, pero su regreso a la Liga BBVA MX podría estar más cerca que nunca. Miguel Herrera, quien fue anunciado como nuevo director técnico del Atlante, podría tener al histórico delantero en su equipo.

De acuerdo a diversos reportes nacionales, existe un cincuenta por ciento de probabilidades de que Chicharito se sume al proyecto de los Potros de Hierro. Cabe resaltar que, en estos momentos, del delantero con pasado en Real Madrid se encuentra actualmente como agente libre y podría llegar completamente gratis al Atlante. Este rumor comenzó a tomar fuerza, sobre todo porque Hernández aún no está retirado del futbol.

Crédito: Mexsport

A pesar de que tendrá su papel como comentarista durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Chicharito ha dejado en claro en sus redes sociales que no se encuentra retirado y que está en plena búsqueda de un último reto profesional donde pueda sentirse valorado y competir de manera profesional. Allí es donde el Atlante entra en juego y buscará seducir al delantero mexicano para que juegue el Apertura 2026 tras comprar la plaza de Mazatlán.

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Un fichaje complicado para el Atlante

A pesar de que los atlantistas están a la expectativa del fichaje de Chicharito, acordar un contrato con el ex Guadalajara será complicado. La operación financiera es el principal obstáculo, ya que si bien llegaría sin costo de transferencia, su salario sigue siendo uno de los más altos de la región. De todos modos, la directiva de los Potros intentaría hacer un esfuerzo económico para convencer a Hernández de regresar al futbol mexicano.

Javier Chicharito Hernandez|MexSport

Miguel Herrera tendrá un rol importante

El ‘Piojo’ Herrera será fundamental para seducir a Chicharito de jugar para el Atlante. Ambos coincidieron en la Selección Mexicana durante el ciclo mundialista de Brasil 2014, donde el entrenador mexicano fue fundamental para que Javier Hernández sea una pieza clave ingresando con frescura desde el banquillo.

La confianza mutua y el conocimiento del estilo de juego son factores que facilitarían la integración de Chicharito al sistema táctico del Atlante. Cabe remarcar que el experimentado delantero de 37 años sería el líder de un vestuario que tiene la ambición de competir en la Liga BBVA MX tras un largo tiempo de ausencia en la categoría.

