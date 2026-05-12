Partidos de semifinales del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca

Semifinales definidas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la ronda de 4tos de Final, Chivas se va a enfrentar a Cruz Azul. Por su parte, Pumas y Pachuca se citaron en la antesala de la Final.

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Dirigidos por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' remontó la serie ante Tigres y empataron el marcador global 3-3, no obstante, avanzaron a la siguiente ronda gracias a su posición en la tabla general tras la Fase Regular.

Por otra parte, Pachuca obtuvo el pase a semifinales tras eliminar a Toluca por marcador global de 3-0. Mientras que Pumas hizo lo propio ante el Club América y lograron avanzar a la siguiente ronda del certamen luego de igualar 6-6 en el marcador global. El primer lugar del Club Universidad Nacional a lo largo de la Fase Regular le dio el pase al equipo dirigido por Efraín Juárez.

Fechas y horarios de las semifinales de ida:

Miércoles 13 de mayo:

Cruz Azul vs Chivas - 20:00 Hrs.

Jueves 14 de mayo:

Pachuca vs Pumas - 19:00 Hrs.

Fechas y horarios de las semifinales de vuelta:

Sábado 16 de mayo:

Chivas vs Cruz Azul - 19:07 Hrs.

Domingo 17 de mayo:

Pumas vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Partidos de semifinales que transmitirá TV Azteca

La instancia de semifinales llega a la señal de TV Azteca. El duelo de ida entre Cruz Azul y Chivas, disputado en el Estadio Banorte, se va a jugar el miércoles 13 de mayo en punto de las 20:00 horas, partido que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Posteriormente, en los partidos de vuelta vas a poder ver el duelo de Pumas vs Pachuca con los mejores. El encuentro en el Estadio Olímpico Universitario será transmitido EN VIVO por Azteca 7 sitio y App de TV Azteca Deportes el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas.

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