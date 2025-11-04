Diego Cocca sobre el Atlas: “Hemos crecido”

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca habló después del empate ante los Diablos Rojos del Toluca que lo dejaron con vida en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025.

En su declaración Diego Cocca aseguró que son muy peligrosos después de lograr 10 de 18 puntos en los últimos seis partidos.

"Si hoy me dicen eso (10 de 18 puntos posibles), es por que lo hemos logrado, hemos crecido, hemos jugado mejor, bienvenido por eso, que nos da la posibilidad de ir al último partido para terminar de romper lo más evidente, que son los resultados de visitante, tenemos ese desafío, ojalá sea el viernes, tenemos todo para hacerlo, eso nos debe dar una cuota de confianza, para saber que si vamos a Tijuana y tenemos el arco en cero y con la suerte de tener efectividad, podemos traernos los tres puntos", mencionó Diego Cocca.

En Atlas saben que deben mejorar

Por otro lado el director técnico del Atlas, Diego Cocca habló sobre el empate frente al Toluca, un resultado que les ayudó en el tema mental.

“Creo que esas sensaciones las tuvimos todos, en especial la última jugada del partido, nos hubiera dado la oportunidad de ganar, veníamos de perder un clásico, teníamos la posibilidad de ver al equipo que pueda tomar revancha, desde lo táctico, anímico, intensidad, vi al equipo competitivo, para mi se construye así, por que enfrentar a Toluca después de perder el clásico, posiblemente pude ser un desastre, si realmente hubiéramos dejado jugar al Toluca, seguramente que íbamos a perder, pero contento por la actitud", puntualizó Diego Cocca.

