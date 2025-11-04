¡HAY VIDEO! Por esta razón muchos piensan que Chicharito Hernández debería seguir en Chivas

Pese a las expectativas que generó el regreso de Chicharito Hernández a México a principios del año pasado, su presente es totalmente opuesto. Apenas sumó minutos en cuatro partidos del Apertura 2025 con Chivas (ninguno como titular) y muchos aficionados sienten que debería salir en el próximo mercado.

Sin embargo, un video compartido recientemente por un aficionado en redes sociales expuso como el exdelantero del Real Madrid y el Manchester United aún aporta cosas interesantes para su equipo , incluso desde la banca. Y es que la secuencia lo muestra como un técnico más, dando indicaciones y consejos a sus compañeros.

Lo que aporta Javier “Chicharito” Hernández desde la banca de @Chivas 🫡 pic.twitter.com/J95FrVnFBw — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) November 3, 2025

Durante el encuentro entre Pachuca y Chivas del último domingo, Chicharito fue captado en cámara muy metido en lo que sucedía en el campo de juego y dispuesto a ayudar lo máximo posible a su equipo. Todo eso, pese a no ser considerado por Gabriel Milito.

La secuencia muestra como Chicharito le da indicaciones a Armando González ni bien este se acerca a la banca, e intercambian algunas opiniones del encuentro. Inmediatamente después, Hernández hace lo mismo con Daniel Aguirre que venía de dialogar con Milito.

La Hormiga se acordó de Chicharito en su gol

Si bien en el video no es posible apreciar qué le dijo Chicharito a la Hormiga, parece que dio resultado. Unos minutos más tarde en el encuentro, González marcó el 1-0 para las Chivas y fue directo a abrazarse con su compañero para agradecerle por sus palabras.

Ese tanto del joven futbolista de 22 años le alcanzó al Rojiblanco para quedarse con el triunfo, y de esta forma sellar su clasificación a la próxima instancia del Apertura 2025. Vale la pena mencionar que fue el décimo gol de la Hormiga en el torneo.

