André Jardine podría dar esta sorpresa en el partido de América contra el Toluca del Turco Mohamed

El América busca terminar la Fase Regular del Apertura 2025 en la cima , y para eso deberá derrotar al Toluca en la última jornada y esperar que Cruz Azul no sume los tres puntos ante Pumas. Afortunadamente para ellos, André Jardine tiene preparado un as bajo la manga.

Según trascendió en las últimas horas, el técnico brasileño tendría a su disposición a tres futbolistas que se encontraban lesionados en jornadas anteriores: Alejandro Zendejas, José Zúñiga y Henry Martin. Sin embargo, es muy poco probable que jueguen desde el inicio ante el equipo de Antonio Mohamed.

De los tres, Zendejas se encuentra en una mejor posición. El futbolista estadounidense sufrió una sobrecarga muscular durante la última fecha FIFA, lo que le impidió estar en los partidos de las Águilas ante Puebla, Mazatlán y León. Si bien no sería titular, estaría en la banca en el Estadio Nemesio Diez.

Por su parte, Zúñiga lo tiene más complicado. Si bien evolucionó de forma óptima en las últimas semanas, tras padecer un desgarro ante Santos Laguna, el colombiano llegaría con lo justo al encuentro con Toluca y es posible que Jardine prefiera guardarlo para la Fase Final.

Más allá de estos futbolistas, que se encuentran en la etapa final de su recuperación, uno de los nombres que más preocupa a la afición de las Águilas es el de Henry Martin. El delantero arrastra una seguidilla de molestias y no logró tener mucha continuidad en este Apertura (solamente disputó tres encuentros).

El capitán también tiene altas chances de integrar la nómina de futbolistas que viajen a Toluca para la última cita de la Fase Regular. De no ser así, se sumaría en la siguiente instancia.

El América busca liderar el Apertura 2025

En el último partido de la Fase Regular del Apertura 2025, el América de André Jardine visitará al Toluca del Turco Mohamed. Si Cruz Azul deja puntos en el camino, ambos equipos tienen chances de subir a la cima y encarar los playoff de la mejor manera.

Las Águilas y los Diablos Rojos tienen 34 puntos, tan sólo uno menos que los que suman los Cementeros. Por otro lado, Tigres tiene 33 y también se ilusiona con escalar hasta la cima en la jornada final.