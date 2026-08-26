ÚLTIMA HORA: Atlas confirma baja para el Apertura 2026

Este martes 25 de agosto del 2026, uno de los equipos punteros de la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, confirmó en sus redes sociales la salida de un futbolista tras la jornada 5.

El equipo que informó de su baja es el Atlas. Los rojinegros confirmaron la baja de un jugador extranjero para poder inscribir a su refuerzo Adonis Frías que es solicitud del entrenador Hernán Crespo.

Atlas confirma baja de futbolista

Con un comunicado, Atlas dio a conocer que Gustavo Ferrareis deja de formar parte del equipo tras poco más de un año en el club. El brasileño deja al equipo para que puedan inscribir a un nuevo refuerzo extranjero tras tener todas las plazas ocupadas.

Gracias por defender estos colores, Ferra 👊🏻 Te deseamos todo lo mejor 🙌🏻https://t.co/VnotwWfi7E#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/mRl4HfcT6y — Atlas FC (@AtlasFC) August 26, 2026

"¡Fiel! Hoy te compartimos que Gustavo Ferrareis culmina su etapa con nuestra institución. Desde su llegada en mayo de 2025, el defensor brasileño vistió nuestros colores durante los torneos Apertura 2025, Clausura 2026 y Apertura 2026, además de representar a La Academia en las ediciones 2025 y 2026 de la Leagues Cup.

A lo largo de su paso por los Zorros, Gustavo aportó experiencia, intensidad y personalidad dentro del terreno de juego, poniendo su calidad y trayectoria al servicio del equipo. Entre los momentos más destacados de su estancia con La Furia, se encuentra su convocatoria al Juego de las Estrellas Liga MX vs. MLS, reconocimiento que reflejó su nivel y constancia en el futbol mexicano".

El club le agradeció por todo lo que le aportó al equipo y defender el escudo en cada uno de los partidos. Le desearon exito en sus siguientes proyectos.

La familia rojinegra sabe reconocer a quienes honran este escudo. Por ello, agradecemos a Gustavo Ferrareis su paso por nuestra institución y le deseamos éxito en los proyectos que emprenda a partir de ahora.