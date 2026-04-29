Atlas no sería campeón del Clausura 2026 por una maldición

Durante la última jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, hubo resultados inesperados, los cuales cambiaron la posición en que los equipos clasificaron a la Liguilla del futbol mexicano, tema que puede influir en el desempeño que los conjuntos pueden tener en la recta final del torneo.

Esto se debe a que desde hace varios años, la Liga BBVA MX tiene una especie de maldición, la cual está relacionada con la posición en que los equipos clasifican a la Liguilla, pues un puesto dentro de los ocho mejores del torneo, nunca ha logrado levantar la copa del futbol mexicana.

Mazatlán 4-3 Toluca | Resumen y Goles Jornada 16 del Clausura 2026 Liga MX

Atlas tendrá que enfrentar la maldición de la Liga BBVA MX

Al lograr imponerse por la mínima en los últimos minutos del partido ante el cuadro del América, el conjunto del Atlas logró clasificar en la última jornada del Clausura 2026 en la sexta posición a la Liguilla, cerrando el torneo con un total de siete partidos ganados, cinco empates y la misma cantidad de derrotas.

La llamada maldición de la Liga BBVA MX, señala que hasta la fecha, ningún equipo que ha clasificado a la Liguilla en la sexta posición de la tabla general, ha logrado coronarse en el futbol mexicano. Esto ha sucedido desde hace más de 50 torneos, por lo que los equipos llegan hasta cierto punto condicionados.

Ahora el conjunto del Atlas, va a tener que enfrentarse a la maldición del sexto lugar de la Liga BBVA MX, donde algunos equipos han logrado llegar a la final, pero no han logrado levantar la copa del futbol mexicano.

Sin duda, esta situación le pone un poco más de presión mediática al cuadro del Atlas, aunque más allá de las estadísticas, la Liga BBVA MX se ha caracterizado por siempre dar sorpresas muy agradables en el terreno de juego.

