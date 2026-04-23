OFICIAL: Clubes de la LIGA BBVA MX aprueban nuevo modelo de gobernanza corporativa similar al de las ligas europeas

Este jueves 23 de abril, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Clubes de la Liga BBVA MX, misma en la que se acordaron decisiones estratégicas para continuar con el desarrollo del futbol mexicano bajo una administración con mayor transparencia.

"La Asamblea autorizó un nuevo modelo de Gobierno Corporativo de la LIGA BBVA MX, resultado de un proceso iniciado en 2024 y desarrollado a lo largo de 2025 y 2026 con la participación de los 18 Clubes y asesoría de firmas de abogados especializadas en derecho deportivo y corporativo.

"Esta reorganización corporativa tiene como finalidad trazar el camino para convertir a la Liga BBVA MX en una Liga global, más competitiva en lo deportivo y más eficiente en lo comercial. Se establecen cuatro comités estratégicos: Comité Deportivo, Comité Comercial, Comité de Inversión y Certificación, y Comité de Ética y Buen Gobierno, en los cuales participan los 18 Clubes de la LIGA BBVA MX.

"Estos órganos permitirán institucionalizar procesos, fortalecer la transparencia, establecer controles y fortalecer la toma de decisiones colegiada. El modelo, presentado por el Comisionado de la FMF, incorpora mejores prácticas internacionales, incluyendo mecanismos de evaluación y definición de metas para la administración, consolidando una estructura más profesional, ágil y colaborativa", señala el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol.

Entre otros puntos que se tocaron en la Asamblea, fue la participación del Atlante a partir de la siguiente campaña, el Torneo Apertura 2026 a disputarse tras la Copa Mundial de la FIFA™.