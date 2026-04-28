Desde hace varios años, la Liga BBVA MX es una de las más fuertes y competitivas del continente, la cual ha tenido diferentes etapas a la largo de su historia, una de las más recientes comenzó con la llegada de un nuevo trofeo que reconoce a los campeones de cada torneo.

¿Cuándo se presentó el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX?

El nuevo trofeo de la Liga BBVA MX, fue presentado en 2008, el cual fue el resultado de una campaña llamada “Haz la tuya”, la cual fue presentada por la Federación Mexicana de Futbol, donde miles de aficionados presentaron su diseño.

Ettson Ayón aumenta la ventaja de Juárez desde el punto penal ante San Luis

Luego de recibir muchas propuestas, la presentada por Alfonso Sotelo, Rodrigo López y Antonio Mancilla, la cual está inspirada en el casco del Caballero Águila fue la ganadora. El actual trofeo se encuentra hecho de plata con una base de obsidiana y es hecha por el taller de Marmolejo Orfebres.

¿Cuántos equipos han ganado el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX?

El primer equipo que ganó el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX fue Santos Laguna en el Clausura 2008. Hasta el momento son 12 los equipos que han logrado ganar el trofeo, siendo Tigres y América, los que más veces lo han conseguido con un total de seis cada uno.

A continuación, te dejamos la lista de todos los equipos que han logrado ganar el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX: