¿Cuántos equipos han ganado el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX?
Ellos han sido todos los equipos que han logrado ganar el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX.
Desde hace varios años, la Liga BBVA MX es una de las más fuertes y competitivas del continente, la cual ha tenido diferentes etapas a la largo de su historia, una de las más recientes comenzó con la llegada de un nuevo trofeo que reconoce a los campeones de cada torneo.
¿Cuándo se presentó el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX?
El nuevo trofeo de la Liga BBVA MX, fue presentado en 2008, el cual fue el resultado de una campaña llamada “Haz la tuya”, la cual fue presentada por la Federación Mexicana de Futbol, donde miles de aficionados presentaron su diseño.
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Luego de recibir muchas propuestas, la presentada por Alfonso Sotelo, Rodrigo López y Antonio Mancilla, la cual está inspirada en el casco del Caballero Águila fue la ganadora. El actual trofeo se encuentra hecho de plata con una base de obsidiana y es hecha por el taller de Marmolejo Orfebres.
¿Cuántos equipos han ganado el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX?
El primer equipo que ganó el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX fue Santos Laguna en el Clausura 2008. Hasta el momento son 12 los equipos que han logrado ganar el trofeo, siendo Tigres y América, los que más veces lo han conseguido con un total de seis cada uno.
A continuación, te dejamos la lista de todos los equipos que han logrado ganar el nuevo trofeo de la Liga BBVA MX:
- Club América: 6 títulos (Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024).
- UANL Tigres: 6 títulos (Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023).
- Santos Laguna: 4 títulos (Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018).
- Toluca: 4 títulos (Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025, Apertura 2025).
- Monterrey: 3 títulos (Apertura 2009, Apertura 2010, Apertura 2019).
- Club León: 3 títulos (Apertura 2013, Clausura 2014, Guardianes 2020).
- Pumas UNAM: 2 títulos (Clausura 2009, Clausura 2011).
- Atlas: 2 títulos (Apertura 2021, Clausura 2022).
- Pachuca: 2 títulos (Clausura 2016, Apertura 2022).
- Guadalajara: 1 título (Clausura 2017).
- Tijuana: 1 título (Apertura 2012).
- Cruz Azul: 1 título (Guardianes 2021).