Atlas se refuerza con jugador EUROPEO para el Apertura 2026

La LIGA BBVA MX no se detiene y los equipos del futbol mexicano ya trabajan las nuevas incorporaciones para el Apertura 2026. Por eso, los rojinegros del Atlas añadió a un refuerzo europeo para la próxima campaña.

De acuerdo con el reporte del periodista argentino Cesar Luis Merlo, los rojinegros firmaron Luís Esteves, mediocampista portugués procedente del Gil Vicente de Portugal. El futbolista de 28 años aceptó un contrato a largo plazo con el equipo jalisciense. En la última temporada jugó 33 partidos de la primera división portuguesa y consiguió cuatro goles con ocho asistencias.

Además de la adición del futbolista luso, el Atlas también trabaja en la incorporación del argentino Milton Valenzuela para la próxima temporada. El lateral izquierdo de 27 años es jugador del Club Atlético Independiente de argentina y tiene un valor cercano a los 500 mil dólares, según Transfermarkt. El futbolista ayudaría a reforzar la posición que se pelean Rivaldo Lozano y Jorge Rodríguez.

🚨Atlas fichó al portugués Luís Esteves y negocia por Milton Valenzuela. ⬇️https://t.co/FmvwRf6rVo pic.twitter.com/BK4q2t0WTE — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 20, 2026

El camino europeo de Luis Esteves hasta llegar al Atlas

Esteves es un canterano del Sporting Lisboa, equipo con el que jugó de la categoría Sub-15 hasta la Sub-19. Después pasó tiempo con el Braga de categorías inferiores y dio el salto total al profesionalismo en 2017 al firmar por el Sanjoanense.

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Después de pasar varios años en ligas de menor calidad, destacó con el Vitória Guimaraés en la temporada 2021-22 y fue firmado por el CD Nacional de la segunda división lusa un año después. Ahí se estableció como un jugador clave que consiguió el ascenso a la primera división para la temporada 2024-25.

Esteves se desempeña principalmente como mediocampista, pero tiene una polivalencia importante. El futbolista diestro también tiene experiencia como mediocentro ofensivo, interior izquierdo y extremo derecho. Además, puede jugar como pivote si se le requiere en cuestiones más defensivas.