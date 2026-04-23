OFICIAL: Se anuncia la venta del Club Atlas tras etapa exitosa con Orlegi

Grupo Orlegi dejará de ser el dueño del Atlas tras su venta a Grupo PRODI en un movimiento que fue aprobado oficialmente por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) este jueves 23 de abril.

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Grupo Orlegi vende Atlas a Grupo PRODI tras siete años de gestión

Grupo Orlegi anunció la venta de los Rojinegros del Atlas tras siete años de gestión, lapso en el que consiguieron un bicampeonato de la Liga BBVA MX poniendo fin a una sequía de más de 70 años sin conquistar un campeonato.

“La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ha aprobado, en su sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la operación de venta de Atlas FC, derivada del acuerdo alcanzado entre PRODI y Orlegi, por el que el primer grupo empresarial adquiere la propiedad del Club. La operación se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA)”, informó la FMF.

No se revelaron las cifras oficiales de la venta; sin embargo, Grupo Orlegi destacó la importancia de ceder los derechos del club tapatío a una institución que proyecte sus ideales de consolidar la estabilidad del conjunto Rojinegro.

"Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC", señaló Grupo Orlegi.

A partir de este momento, los Rojinegros de Atlas estarán bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, quienes buscarán mantener la grandeza e historia de uno de los clubes más tradicionales del futbol mexicano.

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