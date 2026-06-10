OFICIAL: Fechas de clásicos de la Liga MX en el Apertura 2026

Habemus calendarios del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La fiesta llamada Copa Mundial de la FIFA 2026 un día se acabará, pero, no teman aficionados del balompié, nuestro futbol mexicano siempre estará para consolarnos. Como ya es costumbre, apuntamos en el calendario los días de partidos importantes y en TV Azteca Deportes te dejamos el calendario completo de los clásicos para que no pierdas la pista.

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Obviamente el Clásico Nacional entre las Águilas del Club América y las Chivas del Guadalajara, sin embargo, tenemos que ponerle especial atención al duelo entre los Pumas de la UNAM y el actual campeón del futbol mexicano; la Máquina Celeste de la Cruz Azul; el famoso Clásico de la Obsesión.

Fechas de los Clásicos destacados

Clásico Joven (Cruz Azul vs América): Jornada 8, sábado 12 de septiembre (Estadio Azteca).

Clásico Regio (Monterrey vs Tigres): Jornada 8, domingo 13 de septiembre (Estadio BBVA).

Clásico Nacional (América vs Chivas): Jornada 9, sábado 19 de septiembre (Estadio Banorte).

Clásico Tapatío (Atlas vs Chivas): Jornada 11, sábado 10 de octubre (Estadio Jalisco).

Clásico Capitalino (Pumas vs América): Jornada 16, sábado 7 de noviembre (Estadio Olímpico Universitario).

Clásico de la Obsesión: Pumas vs Cruz Azul: Jornada 11 (domingo 11 de octubre). (Estadio Olímpico Universitario)

Duelo destacado: Chivas vs Cruz Azul: Jornada 17 (22 de noviembre) (Estadio Akron)

Finalmente, el choque entre los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL también marcará pauta al ser el primer duelo de jerarquía que dirija Matías Almeyda en su regreso al futbol mexicano tras su paso en el balompié de Europa con el AEK de Atenas y el Sevilla de España.

