Atlas 1-1 Gallos de Querétaro: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 29 de agosto, partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX; marcador online

La jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, coloca a los Rojinegros del Atlas para enfrentar en el Estadio Jalisco a los Gallos Blancos del Querétaro, encuentro en el los locales pondrán todo para seguir entre los protagonistas, en tanto que los emplumados anhelan ir por puntos que los mantengan entre los primeros 10 de la competencia.

Atlas ha logrado firman una buena campaña colocados en el tercer puesto con 13 puntos, solo uno por debajo de los líderes América y Tijuana.

Una victoria de la Academia los colocara como los nuevos líderes de este Apertura, a espera de lo que ocurra con otros equipos que figuran arriba en la tabla, como América o Toluca.

Atlas tendrá que hacer pesar el Jalisco en este encuentro, luego de conseguir una importante victoria el sábado pasado de visita ante Cruz Azul, que les dio además de puntos, una inyección de motivación por la visita al Estadio Azteca y al haber derrotado al campeón.

Gallos no ha tenido un mal torneo, y con dos victorias, dos empates y una derrota están en el sitio 11 con siete puntos y a dos de clasificación donde están Cruz Azul y Rayados con 9 puntos.