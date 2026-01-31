Atlas vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 4 del Torneo Clausura 2026, marcador online

El Estadio Jalisco abrirá las puertas para recibir a sus Rojinegros del Atlas y a los Cañoneros de Mazatlán. Cotejo de pronóstico reservado entre el cuadro tapatío y un cuadro sinaloense que no ha podido conseguir unidades. Los pupilos de Sergio Bueno buscarán romper las quinielas de varios y sacar las tres unidades en patio ajeno. Por otro lado, el cuadro de Diego Cocca querrá recuperar sensaciones y escalar en la clasificación general.

