Los Rojinegros del Atlas se han convertido en uno de los equipos más interesantes de ver de cara a la próxima temporada gracias a la inyección económica que el club recibió de parte de su nueva directiva, motivo por el cual se espera que concreción auténticas bombas en el siguiente periodo de fichajes.

Dentro de las posibilidades que Atlas tiene para reforzar su plantilla, el nombre de Erik Lira se perfila como uno de los más interesantes si es que se confirma su salida de Cruz Azul y no emigra al viejo continente. Ahora bien, ¿cuál es el plan de los zorros en caso de no concretar a este futbolista?

¿Cuál es el plan de Atlas en caso de no fichar a Erik Lira?

La primera vez que Atlas preguntó a Cruz Azul por Erik Lira el valor ascendía a 11 millones de dólares; sin embargo, distintos medios aseguran que el club celeste pediría hasta 20 millones en una negociación, lo cual, de cierta forma, complicaría la llegada del mexicano a los Rojinegros.

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En ese sentido, el periodista Fernando Lara de Nación Deportes asegura que el Plan B del Atlas sería fichar nada más y nada menos que a Edson Álvarez, quien juega en la misma posición que Erik Lira y que formó parte de la Selección Mexicana en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuánto debería pagar el Atlas por Edson Álvarez?

El Futbolero establece que, durante el verano pasado, el West Ham tasó en poco más de 15 millones de dólares a Edson Álvarez luego del interés que equipos como Colonia, Ajax y Olympiacos mostraron por él. En ese sentido, para este invierno la cantidad podría ser incluso menor.

Un punto a considerar es que Edson tiene contrato con el West Ham hasta el 2028 y, citando a Marca, cuenta con uno de los sueldos más elevados del plantel. Dicho esto, vale decir que hasta el momento no existe un contacto oficial entre el Atlas y el club inglés por la ficha del canterano azulcrema.