Luis Figo es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de este deporte gracias a todos los logros que obtuvo como jugador profesional, así como a las constantes polémicas que protagonizó cuando era un mago dentro del terreno de juego.

El astro portugués es recordado por muchas cosas, entre ellas el abrupto cambio que hizo del Barcelona al Real Madrid dentro de la primera división de España. En ese sentido, Luis Figo también protagonizó una serie de frases que hoy en día se mantienen vigentes en las redes sociales.

¿Cuál es la mejor frase de Luis Figo relacionada con el futbol?

Fueron dos décadas las que Luis Figo formó parte de la máxima categoría del futbol profesional a través de distintos equipos como el Sporting de Lisboa, el Barcelona, el Real Madrid y el Inter de Milán, por lo que entiende a la perfección el impacto que este deporte tiene en la vida de las personas.

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Luis Figo visitando o Camp Nou pela primeira vez após a saída do Barcelona

pic.twitter.com/O63fWh2Dwu — Sala12 (@OficialSala12) May 15, 2024

Bajo ese contexto, fue hace unos años cuando Luis declaró una de las frases que se han quedado en la mente de varios aficionados gracias a la importancia y el impacto que tuvo este deporte en su vida, incluso fuera de las canchas: “El futbol no perdona. Hay que ser el mejor todos los días”.

¿Cuáles fueron los logros que Luis Figo obtuvo en el profesionalismo?

Durante sus 20 años de carrera, Luis Figo tuvo la oportunidad de obtener 22 títulos a nivel clubes. Además, logró conquistar el Balón de Oro en el 2000, así como el premio al Jugador Mundial por la FIFA en el 2001, todo esto antes de la llegada de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal.

Del mismo modo, Figo alcanzó el éxito a nivel clubes en España con el Real Madrid y el Barcelona, así como una representación en su Selección durante 15 años. Luis es, hasta ahora, el segundo máximo asistidor de la primera división española, así como uno de los mejores jugadores que el balompié ha tenido en los últimos 40 años.