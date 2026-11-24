La Jornada 5 de la UEFA Champions League, finalmente, ha llegado. Después de un parón por la fecha FIFA, el torneo más importante a nivel clubes está de vuelta y, en ese sentido, uno de los duelos que llama poderosamente la atención es aquel que medirá al Atlético de Madrid contra el Viking.

El Atlético de Madrid, equipo al que pertenece el mexicano Obed Vargas, ha tenido una temporada interesante en donde se encuentra en la tercera posición en LaLiga. En la Champions League, sin embargo, está peleando entre los últimos lugares de la tabla, lo cual habla de la irregularidad del equipo del Cholo Simeone.

¿Qué resultados ha obtenido el Atlético de Madrid en esta Champions League?

Después de cuatro compromisos disputados, el Atlético de Madrid ha decepcionado a propios y extraños luego de ubicarse en el puesto número 23 de 36, y si bien aún está entre los equipos que jugarían la reclasificación, la realidad es que su campaña no ha sido para nada la esperada.

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DIEGO PABLO SIMEONE ❤️🤍



Técnico con más victorias en la historia de LaLiga. pic.twitter.com/C5mGPpqI1f — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

En estos cuatro enfrentamientos, el equipo de Obed Vargas acumula 4 puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas, así como cuatro goles a favor por cinco en contra. El mexicano, dicho sea de paso, no ha tenido la participación esperada en esta edición 2026 - 2027.

En cuanto a su rival, vale decir que el Viking llegó a esta UEFA Champions League como uno de los equipos más endebles en cuanto a plantilla y jugadores se refiere. Sin embargo, cuenta con las mismas unidades que el Atlético de Madrid y una diferencia de goles de -1.

¿Cuándo y a qué hora ver el Atlético de Madrid vs Viking en la Champions League?

Será este miércoles 25 de noviembre cuando el Atlético de Madrid se vea las caras frente al Viking con el objetivo claro: conseguir su segunda victoria dentro de la Champions League. El juego se llevará a cabo en punto de las 2 de la tarde y se podrá disfrutar a través de Fox One.