Top 5 de atletas que son dueños de su propio equipo

Luego de una trayectoria brillante en el LAFC, Carlos Vela se convirtió en dueño del equipo en el que hizo historia en la MLS, lo que marcó el regreso del delantero mexicano al cuadro angelino. Sin embargo, es el único jugador que ha dado este paso en su carrera.

Este fenómeno no sucede únicamente en el futbol, también existen casos dentro de otros deportes como el béisbol, el básquetbol y el futbol americano, por lo que ahora te compartimos algunos casos similares al de Carlos Vela.

Atletas que se convirtieron en dueños de un equipo

Aunque son muchos los casos que existen así, te vamos a compartir los cinco más sonados de los últimos años. Uno de los primeros es el caso del futbolista inglés, David Beckham, quien es dueño, presidente y uno de los cofundadores del Inter Miami, uno de los equipos más importantes de la MLS.

Otro de los jugadores que terminó su carrera en el terreno de juego, y tomó la decisión de invertir en un equipo fue el español Gerard Piqué, quien compró al FC Andorra. Por su parte, Cristiano Ronaldo todavía sigue jugando y apunta a disputar el próximo mundial, pero ya es copropietario del UD Almería.

Uno de los casos más sonados de los últimos años, es el de LeBron James, quien es una de las grandes estrellas de la NBA, pero decidió invertir parte de su dinero en ser uno de los dueños del Liverpool de Inglaterra.

Tom Brady es uno de los accionistas minoritarios y dueño de los Raiders, de la NFL, luego de comprar un paquete accionario en el 2024. Sin embargo, existen otros casos, entre ellos los siguientes:

