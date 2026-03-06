El INESPERADO regreso de Carlos Vela al LAFC que NADIE vio venir

El nombre de Carlos Vela vuelve a resonar con fuerza en Los Ángeles y dentro de la MLS, pero esta vez no por un gol espectacular ni por una actuación memorable en la cancha. El histórico delantero mexicano ha decidido regresar al LAFC, aunque en un papel completamente diferente.

El exfutbolista se convirtió oficialmente en accionista del LAFC, tras adquirir una participación minoritaria en el club angelino, la misma institución donde se convirtió en una de las figuras más importantes de su historia.

De acuerdo con reportes del medio especializado Sportico, Carlos Vela se unió a otros socios para adquirir aproximadamente un 6% de participación en el LAFC, lo que lo integra ahora al grupo de inversionistas del equipo. Este movimiento representa un paso relevante en la nueva etapa profesional del mexicano, quien dejó el fútbol profesional hace pocos meses.

Para los aficionados latinos que siguieron su carrera en la MLS, la noticia tiene un valor especial. No solo marca el regreso simbólico de uno de los futbolistas más influyentes del club, sino que también confirma que el vínculo entre Carlos Vela y LAFC sigue más vivo que nunca.

¿Por qué Carlos Vela decidió invertir en el LAFC?

La decisión de Carlos Vela de comprar acciones del LAFC no es casualidad. Durante años, el mexicano construyó una relación única con el club y con la afición angelina, convirtiéndose prácticamente en el rostro del proyecto desde su debut en la liga.

Su inversión llega en un momento en el que cada vez más exjugadores y figuras del deporte optan por participar en la propiedad de franquicias deportivas, especialmente dentro de la MLS, una liga que ha crecido notablemente en valor comercial durante la última década.

Además, la operación también implicó movimientos dentro del grupo de inversionistas del equipo. Entre quienes vendieron su participación se encuentran Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets, así como Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics.

Este cambio permitió la entrada de nuevos socios, entre ellos el propio Carlos Vela, quien ahora forma parte de una estructura empresarial que respalda a uno de los clubes más populares del fútbol estadounidense.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

El grupo de celebridades que ahora comparte sociedad con Carlos Vela

Uno de los aspectos más llamativos del LAFC es su diverso grupo de propietarios, integrado por personalidades del deporte, el entretenimiento y el mundo empresarial.

Entre los inversionistas más conocidos del club aparecen nombres como Magic Johnson, leyenda de los Los Angeles Lakers, el actor Will Ferrell, la histórica futbolista Mia Hamm y el exbeisbolista Nomar Garciaparra.

Con la llegada de Carlos Vela como accionista del LAFC, el club refuerza aún más esa mezcla de figuras influyentes que han convertido a la franquicia en una de las más mediáticas de la MLS.

El legado del mexicano en la institución sigue siendo enorme. Durante su etapa como jugador, Carlos Vela disputó 187 partidos, anotó 93 goles y lideró momentos históricos para el equipo, incluyendo el título de MLS Cup en 2022.

Además, en 2019 fue nombrado MVP de la MLS, después de firmar una temporada histórica con 34 goles en fase regular, una marca que en ese momento estableció un récord en la liga.

Ahora, lejos del césped pero aún cerca del club, Carlos Vela inicia una nueva etapa en el LAFC, demostrando que su historia con el equipo todavía tiene capítulos por escribir.