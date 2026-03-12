Carlos Vela firma acuerdo y se convierte en nuevo propietario del LAFC

Carlos Vela ha regresado al futbol con el LAFC, aunque ahora el delantero mexicano lo hace en una nueva faceta, pues ha sido anunciado de forma oficial como parte del grupo que es propietario del equipo que juega en Los Ángeles, del cual el ariete es una leyenda.

La noticia fue confirmada por medio de un comunicado que emitió el equipo, donde hablaron sobre el papel tan importante que tuvo Carlos Vela en la historia del equipo, principalmente en sus primeros años en la MLS.

Los Angeles Football Club (LAFC) anunció hoy que la leyenda del club, Carlos Vela, se ha unido al grupo de propietarios del LAFC, marcando un nuevo capítulo en su histórica relación con el equipo Black & Gold y consolidando aún más su compromiso con el club y la ciudad de Los Ángeles

¿Cuál fue la reacción de Carlos Vela en su nueva etapa en el club?

Por su parte, Carlos Vela también reaccionó a la noticia sobre su nuevo rol dentro del equipo, mostrando que su relación con el equipo es mucho más grande, también agradeció la oportunidad que tiene en sus manos.

Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestra afición mientras seguimos construyendo el futuro

¿Cuáles fueron los números de Carlos Vela en el LAFC?

Fue en el año 2028, cuando el mexicano llegó al equipo, aunque estaba pasando por un gran momento en Europa y tenía opciones para seguir, firmó por el LAFC, donde marcó un total de 78 goles en 152 partidos, con 42 asistencias. También logró ganar una Copa MLS 2022, los Supporter's Shields de 2019 y 2022, tuvo cuatro apariciones en el All-Star de la MLS.

