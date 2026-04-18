Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final de la Copa del Rey 2026; marcador online
Sigue en vivo el resultado del Atlético de Madrid vs Real Sociedad, partido por la Final de la Copa del Rey. Goles, alineaciones y mejores jugadas minuto a minuto.
La Copa del Rey tendrá un nuevo monarca cuando este sábado 18 de abril se enfrenten en la cancha del Estadio de La Cartuja el Atlético de Madrid en contra de la Real Sociedad, un compromiso que tendrá presencia mexicana con la participación de Obed Vargas que podría levantar su primer título en su corta estancia en España.
Te puede interesar: ¡Histórico! Marie Lousie Eta se convierte en la primera entrenadora en dirigir en la Bundesliga
Alineaciones del Atlético de Madrid y Real Sociedad
Atlético de Madrid:
- 1.- J. Musso
- 3.- Ruggeri
- 16.- Molina
- 18.- Marc Pubill
- 24.- Le Normand
- 6.- Koke
- 14.- M. Llorente
- 20.- Giuliano
- 22.- Lookman
- 7.- Griezmann
- 19.- J. Álvarez
Real Sociedad:
- 13.- Marrero
- 2.- Aramburu
- 7.- Barrene
- 8.- Turrientes
- 10.- Oyarzabal
- 11.- Guedes
- 16.- Caleta-Car
- 17.- Sergio Gómez
- 18.- C. Soler
- 24.- Sucic
- 31.- Jon Martin
Horario en México de la Final de la Copa del Rey
No te pierdas la Final de la Copa del Rey este sábado 18 de abril en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en donde se enfrentarán el Atlético de Madrid en contra de la Real Sociedad.