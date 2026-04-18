Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final de la Copa del Rey 2026; marcador online

La Copa del Rey tendrá un nuevo monarca cuando este sábado 18 de abril se enfrenten en la cancha del Estadio de La Cartuja el Atlético de Madrid en contra de la Real Sociedad, un compromiso que tendrá presencia mexicana con la participación de Obed Vargas que podría levantar su primer título en su corta estancia en España.

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Alineaciones del Atlético de Madrid y Real Sociedad

Atlético de Madrid:



1.- J. Musso

3.- Ruggeri

16.- Molina

18.- Marc Pubill

24.- Le Normand

6.- Koke

14.- M. Llorente

20.- Giuliano

22.- Lookman

7.- Griezmann

19.- J. Álvarez

Real Sociedad:



13.- Marrero

2.- Aramburu

7.- Barrene

8.- Turrientes

10.- Oyarzabal

11.- Guedes

16.- Caleta-Car

17.- Sergio Gómez

18.- C. Soler

24.- Sucic

31.- Jon Martin

Horario en México de la Final de la Copa del Rey

No te pierdas la Final de la Copa del Rey este sábado 18 de abril en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en donde se enfrentarán el Atlético de Madrid en contra de la Real Sociedad.