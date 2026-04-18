¡Histórico! Marie Lousie Eta se convierte en la primera entrenadora en dirigir en la Bundesliga

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera directora técnica en un partido de la Bundesliga masculina cuando tras dirigir al Union Berlin ante el Wolfsburgo en compromiso de la Jornada 30 disputado este sábado 18 de abril en la cancha del Stadion An der Alten Förster.

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Debuta la primera entrenadora en un partido de la Bundesliga

La Jornada 30 de la Bundesliga vivió un momento especial ante el debut de Marie Louise Eta como directora técnica del Union Berlin en un partido ante el Wolfsburgo que terminó con derrota para los locales por 2-1.

La entrenadora se había desempeñado como asistente técnica del Union, pero tras la destitución de Baumgart como entrenador tomó el rol principal de forma interina por nombramiento de la directiva que le dará la oportunidad hasta el final de la temporada.

Eta, de 34 años, tendrá la responsabilidad de encarar los últimos cuatro partidos de la Bundesliga con el Union Berlin en la onceava posición de la tabla y evitar que el equipo caiga en los puestos de descenso.

La entrenadora fue el foco de atención desde que saltó a la cancha y las cámaras se posaron sobre ella documentando cada movimiento desde que se fundió en un emotivo abrazo con la mascota del equipo antes del silbatazo inicial.

¡Queríamos agradecer el apoyo generalizado de estos últimos días! Y aunque son los menos, algunos comentarios también nos han dejado claro que aún queda mucho camino por recorrer



Sigamos avanzando por la igualdad 💪🏻 pic.twitter.com/m3N5uBh0Lm — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) April 15, 2026

Sin embargo, la estratega no pudo revertir el mal momento del equipo, que arrastra una racha de cuatro juegos sin perder, y sumó un nuevo descalabro.

Patrick Wimmer anotó el primero del partido para el Wolfburgo apenas a los 11 minutos, mientras que Pejcinovic convirtió el segundo apenas comenzada la segunda mitad, dejando una pesada loza de la que el Union ya no pudo levantarse.

Oliver Burke descontó para los locales al minuto 85, pero fue demasiado tarde y ya no tuvieron tiempo de remontar.

El Union Berlin cerrará su actividad de la temporada 2025-26 de la Bundesliga enfrentando al RB Leipzig, Colonia, Maniz y Augsburgo.

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