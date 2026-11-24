Estamos a poco más de un mes para que se termina la temporada regular en la Liga Mexicana del Pacífico 2026 - 2027, por lo que, a partir de ahora, cualquier partido toma una relevancia mayúscula sobre todo en la parte alta de la clasificación; es decir, entre los principales candidatos al título.

Es así como, durante este martes 24 de noviembre, la Liga Mexicana del Pacífico presenta una jornada realmente atractiva con cinco juegos que comenzarán a lo largo de las últimas horas del día, por lo que aquí conocerás quiénes se enfrentan, su horario y dónde ver en el centro del país.

¿Qué partidos presenta la Liga Mexicana del Pacífico hoy y a qué hora?

Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali | 21:30 horas | Youtube LMP.

Naranjeros de Hermosillo vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | Youtube LMP.

Yaquis de Ciudad Obregon vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | Youtube LMP.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Algodoneros de Guasave vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 horas | Youtube LMP.

Tomateros de Culiacán vs Mayos de Navojoa | 20:30 horas | Youtube LMP.

Fin del juego 🏟️



Finaliza el tercer y último juego de la serie.



Presentado por: ARIEL pic.twitter.com/E4hB6lkMR5 — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) November 23, 2026

¿Quién es el principal candidato al título de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 - 2027?

En estos momentos hay tres principales candidatos a quedarse con la temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, aunque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Uno de ellos son las Águilas de Mexicali, las cuales han tenido una evolución en sus resultados en las últimas semanas.

Junto a ellos aparecen los Algodoneros de Guasave, institución que se ha convertido en una de las más regulares de la LMP. Finalmente, es imposible no mencionar a unos Tomateros de Culiacán que han venido de menos a más a lo largo de esta temporada.